  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Birçok suçtan aranıyordu: Bu halde yakalandı

Birçok suçtan aranıyordu: Bu halde yakalandı

Manisa'da birçok suçtan hakkında arama kararı bulunan zanlı, jandarmanın operasyonuyla evindeki kanepenin altında saklandığı çukurda yakalandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Defne Samyeli'nın kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi: 17 yaşında ortamlara bak
TRT'den Filenin Sultanları'nın coşkusuna İzmir Marşı sansürü
Yola savrulan motosiklet bebek arabasına çarptı
İstanbul'da büyük yangın! Patlama sesleriyle alevler gökyüzünü sardı
Artvin'de ormanda ayıyla selfie
Masterchef Murat gözaltında! Polise hakaretler yağdırdı
Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü subayı oldu
Hastane önünde göz göre göre ölüm! Doktorlar sadece izledi
Bahçeli de Müge Anlı hayranı çıktı