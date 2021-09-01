Anasayfa Video Galeriler Gündem Birçok suçtan aranıyordu: Bu halde yakalandı Birçok suçtan aranıyordu: Bu halde yakalandı 01 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 11:16 Manisa'da birçok suçtan hakkında arama kararı bulunan zanlı, jandarmanın operasyonuyla evindeki kanepenin altında saklandığı çukurda yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612f36c9eda76a24be038503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Defne Samyeli'nın kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi: 17 yaşında ortamlara bak TRT'den Filenin Sultanları'nın coşkusuna İzmir Marşı sansürü Yola savrulan motosiklet bebek arabasına çarptı İstanbul'da büyük yangın! Patlama sesleriyle alevler gökyüzünü sardı Artvin'de ormanda ayıyla selfie Masterchef Murat gözaltında! Polise hakaretler yağdırdı Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü subayı oldu Hastane önünde göz göre göre ölüm! Doktorlar sadece izledi Bahçeli de Müge Anlı hayranı çıktı