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  3. 14 Haziran 2017 12:45

Bireysel sporcular artık yalnız değil!

Erkek giyim markası Dufy, Türkiye’de bireysel spor branşlarında mücadele eden genç sporcuların başarılarını desteklemek için sponsor oldu.

Video Galeri
Konuşan karga koruma altında
Konuşan karga koruma altında
Video Galeri
Ailesinde gizli kurduğu firma ile 3 bin kişiyi istihdam ediyor
Ailesinde gizli kurduğu firma ile 3 bin kişiyi istihdam ediyor
Video Galeri
Minik Celal yürümek istiyor
Minik Celal yürümek istiyor
Video Galeri
Depremden bir gün önce denizaltından çekilen görüntü ürküttü
Depremden bir gün önce denizaltından çekilen görüntü ürküttü
Video Galeri
3. Vala Gedik Ödülleri sahiplerini buldu
3. Vala Gedik Ödülleri sahiplerini buldu
Video Galeri
Neustadter tatilde durmuyor
Neustadter tatilde durmuyor