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  4. Biri 15, diğer 16 yaşındaydı... Biri mezara, diğeri cezaevine gitti

Biri 15, diğer 16 yaşındaydı... Biri mezara, diğeri cezaevine gitti

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Bursa'da 15 yaşındaki bir çocuk, 16 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

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