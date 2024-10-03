Anasayfa Video Galeriler Gündem Biri 15, diğer 16 yaşındaydı... Biri mezara, diğeri cezaevine gitti Biri 15, diğer 16 yaşındaydı... Biri mezara, diğeri cezaevine gitti 03 Ekim 2024 Perşembe Saat: 07:45 Güncelleme: 03 Ekim 2024 Perşembe 07:45 Bursa'da 15 yaşındaki bir çocuk, 16 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fe217429a2e9234202f6b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Serhat Akın sessizliğini bozdu: ''Saldırı sonrası yapılanlar saldırıdan daha ağırdı'' ABD İsrail'i savunma füzelerini ateşledi: Füzelerin fırlatılma anı kamerada Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme Jose Mourinho: ''Hiç pişman değilim'' Cem Garipoğlu'nun mezarında dikkat çeken görüntü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olay: Tribünler boşaltıldı İmamoğlu davası bir kez daha ertelendi Bu kış zor geçecek: La Nina dönemi başlıyor Ucuz bala dikkat: 1 kilo balın arıcıya maliyeti açıklandı