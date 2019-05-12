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  3. 12 Mayıs 2019 10:30

Biri babaanne, biri anne adayı 4 kadın: Onlar vincin sultanları

Mersin Limanı’nda, her gün 25 metre yüksekliğe çıkarak gemilere yükleme ve boşaltma yapan 4 kadın vinç operatörü, tüm tepkilere karşın ortaya koydukları performansla erkeklere taş çıkartıyor. Biri, Türkiye limanlarındaki ilk kadın vinç operatörü iki çocuk sahibi bir babaanne, biri 4 aylık anne adayı olan 4 vinç operatörü, her işi yapabileceklerini kanıtlayarak, kadınlara ilham kaynağı oluyor....

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