Biri babaanne, biri anne adayı 4 kadın: Onlar vincin sultanları
12 Mayıs 2019 10:30
Biri babaanne, biri anne adayı 4 kadın: Onlar vincin sultanları
Mersin Limanı’nda, her gün 25 metre yüksekliğe çıkarak gemilere yükleme ve boşaltma yapan 4 kadın vinç operatörü, tüm tepkilere karşın ortaya koydukları performansla erkeklere taş çıkartıyor. Biri, Türkiye limanlarındaki ilk kadın vinç operatörü iki çocuk sahibi bir babaanne, biri 4 aylık anne adayı olan 4 vinç operatörü, her işi yapabileceklerini kanıtlayarak, kadınlara ilham kaynağı oluyor....