Biri çantayı tuttu diğeri sıkıştırdığı kızı darp etti
14 Mayıs 2019 12:20
Biri çantayı tuttu diğeri sıkıştırdığı kızı darp etti
Diyarbakır’da çıkan kavgada, kızlardan biri çantayı tutup beklerken diğeri de yanındaki kıza dirsek, tekme ve tokatlarla saldırdı. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolda tartışan 3 kız bir sitenin duvarının önüne geldi. Burada bekleyen kızlardan biri yanındaki arkadaşının çantasını tutarken...