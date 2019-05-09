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  3. 09 Mayıs 2019 22:09

Biri kız, 2 çocuğa taciz ilçeyi karıştırdı

Antalya’da iş yerinde biri kız iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı. Şüpheli savunmasında, iki yurt çocuğuna sadece yardımda bulunduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

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