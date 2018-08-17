Biri yapay biri doğal iki şelale büyük ilgi görüyor
17 Ağustos 2018 12:10
Biri yapay biri doğal iki şelale büyük ilgi görüyor
Artvin’in Murgul ilçesinde biri yapay biri doğal iki şelale büyük ilgi görüyor. Murgul ilçesinde bir dağın zirvesine inşa edilen hidroelektrik santralinin su tutma havuzunun tahliyesi dağın içine açılan 60 metre uzunluğundaki tünelden yapılan yapay şelale ile yapılıyor. 150 metre yükseklikten dökülen şelalenin yanı sıra ilçedeki Deliklikaya Şelalesi de son aylar yoğun ilgi görüyor. Murgul...