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Birini öldürdüğünü polisten öğrendi!

Adana’da 320 promil alkollü olan bir kişi yoldan geçen aracın dikiz aynasına çarparak hayatını kaybederken, kadın sürücü birini öldürdüğünü polis tarafından yakalanınca öğrendi.

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