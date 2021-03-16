Anasayfa Video Galeriler Gündem Birini öldürdüğünü polisten öğrendi! Birini öldürdüğünü polisten öğrendi! 16 Mart 2021 Salı Saat: 17:55 Adana’da 320 promil alkollü olan bir kişi yoldan geçen aracın dikiz aynasına çarparak hayatını kaybederken, kadın sürücü birini öldürdüğünü polis tarafından yakalanınca öğrendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6050c6ee03c2066c215e2753" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gençlerin kız kavgasında yumruk ve tekmeler konuştu Ebru Şallı hem ağladı hem ağlattı Torbacılardan şeytanın aklına gelmeyecek yöntem! Camide ''kefen bezli'' hırsızlık kamerada! Türkeş’in oğlundan Bahçeli’ye ittifakı boz çağrısı Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine böyle seslendi Tarihi binaya PVC doğrama rezaleti! İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var Bakan Elvan açıkladı: ''Vergi muafiyeti kalıcı olacak''