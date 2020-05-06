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  3. 06 Mayıs 2020 00:15

Birleşik Arap Emirlikleri’nde gökdelen küle döndü!

Khaalej Times’ın haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) gökdelende çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 3 saatte güçlükle söndürüldü.

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