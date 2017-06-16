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  3. 16 Haziran 2017 15:45

Birlik beraberlik iftarında bin 500 kişi buluştu

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Florya Halit Aydın Kampüsü’nde bin 500’e yakın misafiri buluşturan geleneksel iftar yemeğinde birlik beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

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