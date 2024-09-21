Anasayfa Video Galeriler Gündem Bisiklet sürerken sucuklu yumurta yaptı Bisiklet sürerken sucuklu yumurta yaptı 21 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 12:25 Sosyal medyada bisiklet sürerek içerik üreten Tugay Çerezci, bisiklet sürerken sucuklu yumurta yaptığı video milyonlarca izlenmeye ulaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ee912143344c2d3f040893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Savaşan Şahinler peş peşe havalandı: 17 hain öldürüldü... Ormanın hayaleti Anadolu Parsı bir kez daha görüntülendi İstanbul'da ''dur'' ihtarına uymayan kadın sürücü ortalığı birbirine kattı Türkiye'nin gerçek Atlantisi... Turizm cennetindeki su altındaki tarih hayran bırakıyor Pinhani konserinde bıçaklı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı Bir vahşet daha: Kayıp olarak aranıyordu cesedi kuyudan çıktı İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var Sulama kanalında korkunç ölüm: 3 kişi hayatını kaybetti Zincir market sular altında kaldı, çalışanları vatandaş kurtardı