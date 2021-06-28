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Bisiklet yarışında seyirci kazaya neden oldu

2021 Fransa Bisiklet Turu'nun ilk etabı düzenlenirken seyircinin tuttuğu pankarta çarpan yarışçı yere düştü.

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