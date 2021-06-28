Anasayfa Video Galeriler Gündem Bisiklet yarışında seyirci kazaya neden oldu Bisiklet yarışında seyirci kazaya neden oldu 28 Haziran 2021 Pazartesi Saat: 20:45 2021 Fransa Bisiklet Turu'nun ilk etabı düzenlenirken seyircinin tuttuğu pankarta çarpan yarışçı yere düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60da0ac2d55dc50ddf47bf63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Balık tutmaya gitti, barajdan balık yerine otomobilini çıkardı Bakan Koca fotoğrafını paylaşmıştı: O hemşire gözyaşlarını tutamadı Sarıyer'de domuzları yol kenarından böyle izlediler Boşanma davası açan eşini bıçaklamıştı: İstenen ceza belli oldu Türkiye'nin gururu Gökbey Helikopteri'nden güzel haber Bu bakkala gelen gülme krizine giriyor İstanbul'da vahşet: Eski karısını bıçaklayıp ölsün diye başında bekledi Koronavirüs geçirenler bu şikayetlere dikkat! AYM Başkanı'ndan ''özel hayata saygı'' vurgusu