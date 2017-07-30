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  3. 30 Temmuz 2017 00:20

Bisikletiyle gezintiye çıkan genç dağda mahsur kaldı

Kayseri’de bisikletiyle gezintiye çıkan genç, Erciyes Dağı yakınlarında dağlık alanda mahsur kaldı. Şahsı kurtarmak için seferber olan ekipler gence yaklaşık 3 buçuk saat sonra ulaşabildi.

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