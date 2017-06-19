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  3. 19 Haziran 2017 16:15

Bisikletli tacizci tutuklandı

Konya’da bisikletiyle giderken 4 kadını elle taciz ettiği iddiasıyla aranan ve polis tarafından kurulan özel ekibin çalışmasıyla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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