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  3. 28 Temmuz 2017 00:15

Bit pazarındaki beyaz eşyalar sular altında kaldı

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağışın ardından sular altında kalan Yenibosna Bit Pazarı’nda bulunan dükkanlardaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Video Galeri
Marmaray istasyonunda şelaleyi andıran görüntü
Marmaray istasyonunda şelaleyi andıran görüntü
Video Galeri
Su baskınları havadan böyle görüntülendi
Su baskınları havadan böyle görüntülendi
Video Galeri
Dalgalar balıkları denizden yollara saçtı
Dalgalar balıkları denizden yollara saçtı
Video Galeri
İsrail polisi, Mescid-i Aksada Filistinlilere müdahale etti
İsrail polisi, Mescid-i Aksada Filistinlilere müdahale etti
Video Galeri
Taksim Tüneli sular altında kaldı
Taksim Tüneli sular altında kaldı
Video Galeri
Muhabirin dolu ile imtihanı !
Muhabirin dolu ile imtihanı !
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