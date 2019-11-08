  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 08 Kasım 2019 10:50

Bitcoin Safiye sonunda yakalandı

Aydında, kendisini ''ekonomist-broker'' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan "Bitcoin Safiye" Bursa Polisi tarafından yakalandı.

Video Galeri
Kırmızı listeden 2 terörist daha öldürüldü ! Soylu: Bu gece rahat uyuyacağım
Kırmızı listeden 2 terörist daha öldürüldü ! Soylu: Bu gece rahat uyuyacağım
Video Galeri
''Dur'' ihtarına uymayıp polisi yaraladılar!
''Dur'' ihtarına uymayıp polisi yaraladılar!
Video Galeri
Eski süt fabrikasından çıkanlar şoke etti !
Eski süt fabrikasından çıkanlar şoke etti !
Video Galeri
HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı
HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı
Video Galeri
Kalpazanlar çığır açtı ! Ultraviyole ışık bile işe yaramıyor
Kalpazanlar çığır açtı ! Ultraviyole ışık bile işe yaramıyor
Video Galeri
Otizmli çocukları yuhalamışlardı... Skandal sözler !
Otizmli çocukları yuhalamışlardı... Skandal sözler !
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM