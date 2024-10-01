Anasayfa Video Galeriler Gündem Bitlis Kalesi'nde 1500 yıllık keşif Bitlis Kalesi'nde 1500 yıllık keşif 01 Ekim 2024 Salı Saat: 15:36 Güncelleme: 01 Ekim 2024 Salı 15:36 Bitlis'te milattan önce 312 yılında inşa edilen Bitlis Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında 1500'lü yıllara ait su şebekesi ortaya çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fbecc63f4b71e0bf0dab23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Güneri Cıvaoğlu'nun cenaze programı belli oldu 13 terörist daha etkisiz hale getirildi Cem Garipoğlu’nun mezarı başında polis nöbeti Trafik cezası için emsal karar: Fahri müfettiş yazdı, yargı iptal etti Deprem ondan ailesini ve bacaklarını almıştı... Minik Eymen yeniden ayağa kalktı O sadece bir yunus değil... Tarihte ilk kez Türkiye'de görüldü Denize sınırı olmayan ilimizin balıkları Rusya yolcusu Türkiye'nin genç bilim insanlarından bir ilk: Sadece göz hareketleriyle kontrol ediliyor Antik dönemin Türkiye'deki en büyük sırrı 2 bin 200 yıl sonra yeniden canlanıyor