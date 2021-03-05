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Bitlis şehitlerini devletin zirvesi uğurladı

Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan 11 askerimiz için Ankara’da Cuma namazını müteakip devlet töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli ve bakanlar da katıldı.

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