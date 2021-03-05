Anasayfa Video Galeriler Gündem Bitlis şehitlerini devletin zirvesi uğurladı Bitlis şehitlerini devletin zirvesi uğurladı 05 Mart 2021 Cuma Saat: 18:00 Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan 11 askerimiz için Ankara’da Cuma namazını müteakip devlet töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli ve bakanlar da katıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6042478facb729196f2a72d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan, Merkel ile görüştü Papa'dan 4 günlük tarihi ziyaret Filyason ekipleri dedektif gibi iz sürdü! Boş pide kutuları yakalattı Meral Akşener'in şehit haberini aldığı o an! TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler! Şehit Korgeneral Erbaş'ı, eski silah arkadaşı anlattı Hızlı ve Öfkeli 9 fragman 11 şehide yürek yakan veda Hrant Dink davası 26 Mart'a ertelendi