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  3. 29 Nisan 2017 13:20

Bitliste 350 kilo EYP imha edildi

Bitlis merkez Tatvan ve Mutki'de 350 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

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Ekmeğimize suyumuza moloz döküyorlar
Ekmeğimize suyumuza moloz döküyorlar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz
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Türkiye, dünyadaki ilk Kene Aşısını üretiyor
Türkiye, dünyadaki ilk Kene Aşısını üretiyor
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Çöpten tarih çıktı
Çöpten tarih çıktı
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Bu muhabbet kuşu kaykay yapıyor
Bu muhabbet kuşu kaykay yapıyor
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Rus Generalin tabutunun bulunduğu alanda askeri bot ve elbiseleri ile gömülü iskeletlere rastlandı
Rus Generalin tabutunun bulunduğu alanda askeri bot ve elbiseleri ile gömülü iskeletlere rastlandı