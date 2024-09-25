Anasayfa Video Galeriler Gündem Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem: Çevre iller de sallandı Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem: Çevre iller de sallandı 25 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 15:45 Güncelleme: 25 Eylül 2024 Çarşamba 15:46 Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f406087d700867f703c463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bayraktar Kızılelma gökyüzüyle buluştu Polat çifti, fenomen Kübra Aykut'un cenazesinde ortaya çıktı Cumhur İttifakı ortağı Destici ''idam'' istedi 22 suç kaydı olan trafik magandası bir astsubayı şehit etti Bingöl Miss Turkey 2024 birincisi Dr. İdil Bilgen'i bekliyor ama Bilgen'den ses yok Bir ilimizde korkutan görüntü: Denizin rengi değişti Telefon dolandırıcılarının 1 milyon TL'lik vurgunu kamerada Diyarbakır'da sevgili tuzağıyla 4 milyon TL'lik kripto para vurgunu Türkiye'nin yüzen adalarına 4 mevsim ziyaretçi akını