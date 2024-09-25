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  4. Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem: Çevre iller de sallandı

Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem: Çevre iller de sallandı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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