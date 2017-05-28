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  3. 28 Mayıs 2017 17:45

Bitliste bir ton EYP imha edildi

Bitlis'in Mutki ilçesinde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonlarda ele geçirilen bir ton el yapımı patlayıcı (EYP) kontrollü bir şekilde imha edildi.

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Karadenizli garajında araba yaptı, görenler şok oldu
Karadenizli garajında araba yaptı, görenler şok oldu
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Droneli, helikopterli film gibi uyuşturucu operasyonu
Droneli, helikopterli film gibi uyuşturucu operasyonu
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Öfkeli fil safaricileri kovaladı
Öfkeli fil safaricileri kovaladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğanı görmek için dakikalarca ağladı
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Şırnakta yaralanan uzman çavuş şehit oldu
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Kırmızı ışıkta meydana gelen kaza araç kamerasına yansıdı
Kırmızı ışıkta meydana gelen kaza araç kamerasına yansıdı