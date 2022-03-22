Anasayfa Video Galeriler Gündem Bitlis'te çığ alarmı! 40 hane tahliye edildi Bitlis'te çığ alarmı! 40 hane tahliye edildi 22 Mart 2022 Salı Saat: 14:05 Bitlis'in Gazibey Mahallesi'nde çığ tehlikesi nedeniyle 40 hane geçici olarak boşaltıldı. Mahalle sakinleri, polisevi ve otellere yerleştirilirken, mahalle hayalet kente döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6239ad7b785d5f386c068f73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polis memuru eşini öldürdü, arkadaşını yaraladı! Bahçeli'den Çanakkale Köprüsü ücretini eleştirenler için ilginç sözler: ''Denize atlayın'' Rize'de dev kayalar yolu kapattı Bodrum'da ''Abramovich'' protestosu Okulda veli ile öğretmenin okuldaki kavgası kamerada Kiev'de AVM'yi bombalayan Rusya, görüntüleri paylaştı Türkiye'nin denizaltındaki milli gururu Müren ateşlendi İstanbul'da 5 katlı bina çöktü! Korku dolu anlar kamerada İstanbul'da yol verme kavgasında taksiciye uçan tekme kamerada