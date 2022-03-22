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  4. Bitlis'te çığ alarmı! 40 hane tahliye edildi

Bitlis'te çığ alarmı! 40 hane tahliye edildi

Bitlis'in Gazibey Mahallesi'nde çığ tehlikesi nedeniyle 40 hane geçici olarak boşaltıldı. Mahalle sakinleri, polisevi ve otellere yerleştirilirken, mahalle hayalet kente döndü.

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