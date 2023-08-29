Anasayfa Video Galeriler Gündem Bitlis'te korkutan patlama Bitlis'te korkutan patlama 29 Ağustos 2023 Salı Saat: 15:40 Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir alışveriş merkezinin arka bölümünde doğalgaz patlaması sonucu 2 araçta ve AVM'nin dış cephesinde hasar meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ede741e52be566850881a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da eli bıçaklı psikopat dehşeti kamerada Mezarlığa atılmış poşetten bebek cesedi çıktı İşte Türkiye'nin sinsi pandemisi! Vaka sayısı korkunç boyutta İstanbul'da ev sahibinden genç kiracısına iğrenç taciz kamerada Meksikalılar Survivor için Türkiye'deki bu köyü tercih etti Taksim'de restoran çalışanlarından müşteriye meydan dayağı İstanbul'da 80 milyon liralık tarihi eser ele geçirildi Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümü için özel 100. Yıl Marşı Ersan Şen canlı yayında çılgına döndü