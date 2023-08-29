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Bitlis'te korkutan patlama

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir alışveriş merkezinin arka bölümünde doğalgaz patlaması sonucu 2 araçta ve AVM'nin dış cephesinde hasar meydana geldi.

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