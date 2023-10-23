Anasayfa Video Galeriler Gündem Bitmek bilmeyen düğünde damat ve geline birer servet takıldı Bitmek bilmeyen düğünde damat ve geline birer servet takıldı 23 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 12:20 Güncelleme: 23 Ekim 2023 Pazartesi 12:20 Van’ın sevilen ailelerinden Bayram ailesinin yoğun katılımlı düğününde damada 10 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65363ae138e6ab69b24cc4f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahçeli'nin verdiği süre doldu, MHP'nin adımı bu oldu İsrail yine bir hastane yakınını vurdu Türkiye'nin sakin şehrine sonbahar geldi! Tablo değil gerçek! Eli bıçaklı eş dehşeti kamerada: Sokak ortasında göğsünden bıçakladı İstanbul'da polisli konut çetesi çökertildi! Hatay’da 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Cumhuriyetin 100. yılında Örümcek Ormanları’ndaydılar Barınma krizinde yeni tehdidin adı: Ev arkadaşı krizi! Kaçak göçmenler bakın bu sefer nereden çıktı