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  4. Bitmek bilmeyen düğünde damat ve geline birer servet takıldı

Bitmek bilmeyen düğünde damat ve geline birer servet takıldı

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Van’ın sevilen ailelerinden Bayram ailesinin yoğun katılımlı düğününde damada 10 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı.

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