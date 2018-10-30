"Biz cumhuriyetimizi lafla değil icraatla kutluyoruz"
30 Ekim 2018 14:25
"Biz cumhuriyetimizi lafla değil icraatla kutluyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ü, Cumhuriyet Bayramını tekeline almaya çalışan, ’salon cumhuriyetçisi’ bir grubun olduğunu ve bunların ülkenin hayrına atılan her adıma karşı çıktığını söyleyerek, "Biz cumhuriyetimizi lafla değil icraatla kutluyoruz" dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi eleştirdi, "Biz bunlara salon cumhuriyetçisi, gardırop Atatürkçüsü...