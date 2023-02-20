Anasayfa Video Galeriler Gündem Biz yutkunamadık! Bu fotoğraflara bakmak yürek ister! Biz yutkunamadık! Bu fotoğraflara bakmak yürek ister! 20 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 12:25 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlara yansıdı. Mezarlara bırakılan ve depremde ölenlere ait eşyalar yürekleri burktu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f33c881a63813226764863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum'da limandaki 2 tekne küle döndü Deprem bölgesindeki okulların açılacağı tarihi açıkladı Depremin toz haline getirdiği binanın yıkıldığı an kamerada Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi Prof. Dr. Ercan Hatay'ın depremden hiç etkilenmeyen ilçesinin sırrını açıkladı Şanlıurfa'da doğalgaz patlaması! Yaralılar var Deprem bölgesindeki TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? Deprem bölgesinde ölümüne çaresizlik kamerada Çadır kentte 4-6 yaş Kuran kursu açıldı