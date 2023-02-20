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  4. Biz yutkunamadık! Bu fotoğraflara bakmak yürek ister!

Biz yutkunamadık! Bu fotoğraflara bakmak yürek ister!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin yarım kalan hikayeleri mezarlara yansıdı. Mezarlara bırakılan ve depremde ölenlere ait eşyalar yürekleri burktu.

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