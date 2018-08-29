  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Ağustos 2018 21:40

"Bizi öyle tehditlerle geri adım attırmak mümkün değil"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizi öyle tehditlerle, bize ileri geri ifadelerle geri adım attırmak mümkün değil. Biz öyle bir tarihin varisleriyiz ki, bizi bu tehditlerle yıldırmak mümkün değildir. Demek ki onlar bu milleti tanımadılar, ama tanıyacaklar” dedi. Medya Oskarları Ödül Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın her yerinde medya kuruluşlarının faaliyet...

Bilgin Pro
Video Galeri
Yaralılar can hırsız cüzdan derdinde !
Yaralılar can hırsız cüzdan derdinde !
Video Galeri
Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde 9 terörist öldürüldü
Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde 9 terörist öldürüldü
Video Galeri
Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Video Galeri
AK Parti’den Macron’a sert tepki
AK Parti’den Macron’a sert tepki
Video Galeri
5 terörist daha etkisiz hale getirildi
5 terörist daha etkisiz hale getirildi
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Zarif’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Zarif’i kabul etti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM