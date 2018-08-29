"Bizi öyle tehditlerle geri adım attırmak mümkün değil"
29 Ağustos 2018 21:40
"Bizi öyle tehditlerle geri adım attırmak mümkün değil"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizi öyle tehditlerle, bize ileri geri ifadelerle geri adım attırmak mümkün değil. Biz öyle bir tarihin varisleriyiz ki, bizi bu tehditlerle yıldırmak mümkün değildir. Demek ki onlar bu milleti tanımadılar, ama tanıyacaklar” dedi. Medya Oskarları Ödül Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın her yerinde medya kuruluşlarının faaliyet...