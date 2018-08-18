"Bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara..."
18 Ağustos 2018 15:45
"Bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara..."
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık olmayacağız" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti’nin 6. Olağan Kongresinde konuştu. Erdoğan, "Biz hiçbir zaman mücadeleden kaçan, davasının ülkesinin yıpranması pahasına kendi alanını...