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''Bizim seçmenlerimiz İmamoğlu'na verdi''

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DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk açıklamasını yaptı. Beştaş, "Seçmenlerimiz AKP'yi cezalandırmak istedi" dedi.

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