Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Bizim seçmenlerimiz İmamoğlu'na verdi'' ''Bizim seçmenlerimiz İmamoğlu'na verdi'' 01 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 01:30 Güncelleme: 01 Nisan 2024 Pazartesi 01:30 DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk açıklamasını yaptı. Beştaş, "Seçmenlerimiz AKP'yi cezalandırmak istedi" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6609e422df90b21f4a03ccc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu sandıkta kazanan kurayla belli oldu Erdoğan'dan balkon konuşması: ''Umduğumuz neticeyi alamadık'' Balkon konuşmasında balkon çöktü: Yaralılar var Rakibine fark atan İmamoğlu'ndan yeni açıklama Mansur Yavaş: ''Bu zafer değil, çünkü bu savaş değil'' İzmir'de CHP'liler Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı Şırnak'ta seçim sonrası gerginlik: 5 gözaltı Balıkesir yerel seçim sonuçları: Ahmet Akın fark attı YSK Başkanı Yener, açılan sandık oranını açıkladı