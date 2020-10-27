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  3. 27 Ekim 2020 11:40

Bizimkiler dizisinin Abbas'ı hayatını kaybetti

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Bizimkiler'de Abbas karakterine hayat veren usta oyuncu Hikmet Karagöz, 73 yaşında hayatını kaybetti.

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