Anasayfa Video Galeriler Gündem Black Mirror hayranlarına müjde: Black Mirror'ın 7. sezonu geliyor Black Mirror hayranlarına müjde: Black Mirror'ın 7. sezonu geliyor 15 Mart 2024 Cuma Saat: 15:00 Güncelleme: 15 Mart 2024 Cuma 15:00 Netflix, distopik hikayeleriyle büyük bir hayran kitlesi yakalayan Black Mirror'ın 7. sezonunun 2025'te seyirciyle buluşacağını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f4387816290422bc023dc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin konuştuğu ölümlü kazada yeni gelişme Uludağ'da ayı dehşeti kamerada! Pencereleri kırıp içeri daldı İstanbul değil: ÇİLEstanbul! 200 metrelik yol, 25 dakika sürdü! Kuş Uçuşu'nun final sezonu ile Netflix'e geri dönüyor Bu da akraba dehşeti: Otomobiliyle ezip, el bombası attı Trafik polisinden ehliyetsiz sürücüye tekme kamerada Şehit mezarları lise öğrencilerinin eli ile güzelleşiyor Hz.Muhammed'in vasiyetiydi... İstanbul'da ziyarete açıldı Tapu dairesine kelepir arsa baskını: Suçüstü yakalandılar