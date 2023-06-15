Anasayfa Video Galeriler Gündem Black Mirror'ın 6. sezonu yayınlandı Black Mirror'ın 6. sezonu yayınlandı 15 Haziran 2023 Perşembe Saat: 13:55 Güncelleme: 15 Haziran 2023 Perşembe 13:55 Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Black Mirror dizisi 6. sezonuyla izleyicinin karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümleri Netflix'te yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648aee1d7d65106dc2049393" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adana’da sıradan bir gün: Bir kadın arabanın üstüne çıkıp böyle dans etti MSB duyurdu! Teröristlere darbe üstüne darbe 14 konut ve 132 iş yeri depremzedelere teslim edildi Bayraktar AKINCI'dan havacılık tarihinde bir ilk Yabancı uyruklu kadın Taksim'i birbirine kattı O ilçede ''il oluyoruz'' kutlamaları başladı ''Erdoğan'ın planı'' diyerek zamlı asgari ücreti açıkladı Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı katliamı: 7 ölü, çok sayıda yaralı var! Tren raylarında ölümle dans! Makinist zor durdu