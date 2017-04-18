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  3. 18 Nisan 2017 12:50

BM gibi üniversite

101 ülkeden 2 bin 642 öğrencinin eğitim gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ), uluslararası öğrenci sayısı bakımından Türkiye ortalamasının çok üstünde.

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Mersin Limanı'nı birbirine kattı!
Mersin Limanı'nı birbirine kattı!
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Öğrenci öğretmen tokatlaşması sosyal medyada
Öğrenci öğretmen tokatlaşması sosyal medyada
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Organlarıyla 3 kişiye umut oldu
Organlarıyla 3 kişiye umut oldu
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İngilterede Formula 4 yarışında korkutan kaza
İngilterede Formula 4 yarışında korkutan kaza
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Büyükçekmecede 400 bin liralık hırsızlık
Büyükçekmecede 400 bin liralık hırsızlık
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Bahçeliden YSKya flaş çağrı
Bahçeliden YSKya flaş çağrı