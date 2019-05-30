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  3. 30 Mayıs 2019 13:08

Bob Ross efsanesi geri dönüyor

Pazar günleri ekrana elinde boya paletleriyle çıkan ve herkesin Bob amca diye tanıdığı ressam Bob Ross'un resim yaptığı programlar yeniden TRT 2'de ekranlara gelecek.

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