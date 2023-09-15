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Böcekler depremzede ailenin vücutlarını istila etti

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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde kabusu yaşayan aile şimdi de bambaşka bir dertle karşı karşıya.... Böcekler, önce evlerini sonra vücutlarını istila etti...

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