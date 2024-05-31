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  4. Bodrum açıklarında can pazarı: Ölü ve kayıplar var

Bodrum açıklarında can pazarı: Ölü ve kayıplar var

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve batma tehlikesi geçiren bottan denize düşen 6 kaçak göçmenden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

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