Anasayfa Video Galeriler Gündem Bodrum açıklarında can pazarı: Ölü ve kayıplar var Bodrum açıklarında can pazarı: Ölü ve kayıplar var 31 Mayıs 2024 Cuma Saat: 14:06 Güncelleme: 31 Mayıs 2024 Cuma 14:06 Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve batma tehlikesi geçiren bottan denize düşen 6 kaçak göçmenden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6659af19c687eb34220b2b67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bungalov tatili hayatının kabusuna dönüştü Eskort çetesinden 50 milyon liralık vurgun Sağanaklar bir ilimizi vurup geçti Eski belediye başkanı yurt dışına kaçarken yakalandı Dilencilerin mıntıka kavgası kamerada: ''Burası benim bölgem'' Hrant Dink davasında istenen cezalar açıklandı İstanbul'da plaj giriş ücretleri belli oldu İstanbul'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı: Dükkanı taşladılar Sigarayı bırakmak isteyenlere ''alternatif tıp'' uyarısı