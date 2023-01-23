Anasayfa Video Galeriler Gündem Bodrum Belediye Başkanı Aras'a saldırı Bodrum Belediye Başkanı Aras'a saldırı 23 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 01:00 Güncelleme: 23 Ocak 2023 Pazartesi 01:00 CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, eski belediye personeli tarafından fiziki saldırıya uğraması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63cdb1f452b3a757ea191483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TÜGVA'dan İstanbul Taksim'de tekbir getirerek yürüdü Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran'daki bu sahnesi Adanalıları kızdırdı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı Selen Görgüzel çılgın dansıyla sahnede yürek hoplattı Esenyurt'ta sıradan bir gün: Düğün meydan savaşına döndü Meral Akşener'den 4'ncü seçim videosu: ''Ne lanet bir zamandayız!'' Erdoğan seçim için net tarih verdi: ''Yetkimi kullanacağım'' Kocaeli'de bir evde patlama; 2'si ağır 5 yaralı İsveç'te Kur'an-Kerim'e alçak saldırı! Polis sadece izledi