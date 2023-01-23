  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bodrum Belediye Başkanı Aras'a saldırı

Bodrum Belediye Başkanı Aras'a saldırı

Güncelleme:

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, eski belediye personeli tarafından fiziki saldırıya uğraması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
TÜGVA'dan İstanbul Taksim'de tekbir getirerek yürüdü
Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran'daki bu sahnesi Adanalıları kızdırdı
Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Selen Görgüzel çılgın dansıyla sahnede yürek hoplattı
Esenyurt'ta sıradan bir gün: Düğün meydan savaşına döndü
Meral Akşener'den 4'ncü seçim videosu: ''Ne lanet bir zamandayız!''
Erdoğan seçim için net tarih verdi: ''Yetkimi kullanacağım''
Kocaeli'de bir evde patlama; 2'si ağır 5 yaralı
İsveç'te Kur'an-Kerim'e alçak saldırı! Polis sadece izledi