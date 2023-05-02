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Bodrum bildiğiniz gibi: Lahmacunun fiyatı uçtu!

Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da lüks işletmelerde geçen yıl 200 TL'ye satılan lahmacunun fiyatı 450 TL'ye, kişi başı gecelik konaklama hizmeti ise 450 liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıkıyor.

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