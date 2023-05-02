Anasayfa Video Galeriler Gündem Bodrum bildiğiniz gibi: Lahmacunun fiyatı uçtu! Bodrum bildiğiniz gibi: Lahmacunun fiyatı uçtu! 02 Mayıs 2023 Salı Saat: 12:15 Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da lüks işletmelerde geçen yıl 200 TL'ye satılan lahmacunun fiyatı 450 TL'ye, kişi başı gecelik konaklama hizmeti ise 450 liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıkıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6450d4ac008d8a730e6f5077" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akıl almaz ''kiracı'' hırsızlığı! Pes! Vallahi de pes, billahi de pes! Çanakkale Boğazı'nda zehirli denizanası alarmı Türkiye için kırmızı alarm! DSÖ'ye göre Avrupa 2'ncisiyiz! İstanbul'da kuru yük gemisinde yangın Uzaklaştırma kararı uzak tutamadı! İstanbul'da eski damat dehşeti 1 Mayıs'ın bilançosu açıklandı Marmaray'da intihar girişimi Hayvanat bahçesinde dehşet! 6 yaşındaki çocuk aslana yem oldu İstanbul'da korkutan yangın! 4 katlı bina alevler içinde kaldı