Anasayfa Video Galeriler Gündem Bodrum Deniz Dibi Ekibi Müsgebi'de Bodrum Deniz Dibi Ekibi Müsgebi'de 16 Mart 2022 Çarşamba Saat: 18:25 “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla bu yıl 8.’si düzenlenen Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizliği Etkinliği, Müsgebi sahilinde devam etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623201627d606232a93f2bd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Didem Arslan canlı yayında çıldırdı: Ağzımı bozacağım diyerek çıldırdı! Tarık Mengüç kendisiyle ilgilenmeyen kadın dinleyicisine bakın ne yaptı! Sokakta soyunan adam mahalleyi ayağa kaldırdı; dayağı yedi! Rusya, Harkov'u kan gölüne çevirdi: Yüzlerce ölü var 3600 ek göstergede üçüncü toplantının tarihi belli oldu Kapalıçarşı esnafından altın fiyatları için dikkat çeken tahmin Özdağ'dan,''Suriyelileri gönderemeyeceğiz'' diyen Erdoğan'a sert yanıt Hasan Can Kaya: Bir kişi bunu söylesin programı bırakırım Veterinere tecavüz davasının seyrini değiştirecek rapor! DNA'sı iç çamaşırında tespit edildi