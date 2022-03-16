Bodrum Deniz Dibi Ekibi Müsgebi'de

“Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla bu yıl 8.’si düzenlenen Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizliği Etkinliği, Müsgebi sahilinde devam etti.

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