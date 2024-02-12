Anasayfa Video Galeriler Gündem Bodrum fırtınaya esir oldu! Dalgaların boyu 3 metreyi aştı Bodrum fırtınaya esir oldu! Dalgaların boyu 3 metreyi aştı 12 Şubat 2024 Pazartesi Saat: 13:40 Güncelleme: 12 Şubat 2024 Pazartesi 13:40 Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Karaya vuran dalgaların boyu 3 metreyi aştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c9f5ae8daf8f4c860fb17f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antik kentte dedektörle talan ettiler Türkiye'ye dönen Alper Gezeravcı'dan ilk açıklama: ''Bu sadece bir başlangıçtı'' Beşiktaşlı yöneticilerden TFF'ye ziyaret İstanbul'da beton mikseri dehşeti! Hamile kadın hayatını kaybetti Taciz ve ölümle tehdit eden saplantılı komşu dehşeti Milyar dolarlık kara para operasyonunda 2. dalga: Gözaltılar var! Bir ilimiz kutuplara döndü! Nefes alırken bile buz kristalleri solunuyor Hazar Gölü sis denizinde kayboldu! Dron görüntüleri mest etti Hesabına gelen 500 bin TL'yi polise ihbar edince gerçek ortaya çıktı