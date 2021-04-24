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Bodrum plajları turistlere kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki cadde, sokak ve plajlar, kısıtlamadan muaf olan yabancı turistlere kaldı.

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