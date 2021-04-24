Anasayfa Video Galeriler Gündem Bodrum plajları turistlere kaldı Bodrum plajları turistlere kaldı 24 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 18:10 Muğla'nın Bodrum ilçesindeki cadde, sokak ve plajlar, kısıtlamadan muaf olan yabancı turistlere kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6084350398a69c3f214c0be7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kürtün Ayrım Kavşağı hizmete açıldı PKK'nın inleri obüslerle böyle vuruldu! PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe! İstanbul'da silahlı çatışma kamerada! Bakan Derya Yanık'tan tepki çeken hareket Nihat Hatipoğlu'na ilginç 'uzaylı' sorusu! İsrail polisi namaz sonrası saldırdı! Aydın Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdı Başhekim Sönmez: 'Vakalarda yükseklik, yoğun bakımlarda doluluk sürüyor'