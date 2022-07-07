Anasayfa Video Galeriler Gündem Bodrum'a akın başladı Bodrum'a akın başladı 07 Temmuz 2022 Perşembe Saat: 16:50 Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı tatili öncesi trafik, durma noktasına gelirken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c6e4a7da7157245724af63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili Özhaseki: ''Kabe'den Mustafa Ceceli aradı, tavaf edemiyorum dedi'' Sarallar çetesinin eğlence mekanı bastığı anlar kamerada Bakan Koca'yı yuhaladılar! Görev başında katledilen doktorun cenazesinde büyük protesto Otelde yer bulamayan valiyi aradı Meslektaşları için toplanan sağlıkçılara polis müdahalesi Meteoroloji uzmanı iki bölgeyi uyardı: ''Tatil planlarını erteleyelim'' Sağlık çalışanları hükümet istifa sloganlarıyla sokakta! Metrobüs'te ''pişkin'' sapık tartışması! Verdiği cevap şoke etti Yılanların dansı böyle görüntülendi