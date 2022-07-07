  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bodrum'a akın başladı

Bodrum'a akın başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı tatili öncesi trafik, durma noktasına gelirken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
AK Partili Özhaseki: ''Kabe'den Mustafa Ceceli aradı, tavaf edemiyorum dedi''
Sarallar çetesinin eğlence mekanı bastığı anlar kamerada
Bakan Koca'yı yuhaladılar! Görev başında katledilen doktorun cenazesinde büyük protesto
Otelde yer bulamayan valiyi aradı
Meslektaşları için toplanan sağlıkçılara polis müdahalesi
Meteoroloji uzmanı iki bölgeyi uyardı: ''Tatil planlarını erteleyelim''
Sağlık çalışanları hükümet istifa sloganlarıyla sokakta!
Metrobüs'te ''pişkin'' sapık tartışması! Verdiği cevap şoke etti
Yılanların dansı böyle görüntülendi