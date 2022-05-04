Anasayfa Video Galeriler Gündem Bodrum'a tarihinin en büyük yolcu gemisi geldi Bodrum'a tarihinin en büyük yolcu gemisi geldi 04 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 17:15 Turizm cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1254 yolcu getiren, sezonun 5'inci kruvaziyeri ''Costa Venezia'', bando takımı ile karşılandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62728a789e664f32a37d98d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu'ndan ''karanlıkta bir hafta'' belgeseli İstanbul'da tepki çeken görüntüler! Afganlar vapurda bayrak açtı Rizeli esnaf ile Nagehan Alçı'nın Che Guevara tartışması: ''Özür dileyeceksiniz'' Mansur Yavaş'tan sosyal medyayı sallayan bayram videosu İmamoğlu: ''Başkaları diyor ki her şeyi ben kazanacağım olmaz öyle şey'' Tayt sapığının görüntüleri ortaya çıktı: 17 yaşındaki öğrencinin taytını çalıp... YouTuber Nurgül Türk'e Afrika'da taciz! Tüm koronavirüs kısıtlamaları tamamen kalkıyor! Tarih verildi Onlar oyaladı, kız çocuğu çaldı! Aile boyu hırsızlar kamerada