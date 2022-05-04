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Bodrum'a tarihinin en büyük yolcu gemisi geldi

Turizm cenneti Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1254 yolcu getiren, sezonun 5'inci kruvaziyeri ''Costa Venezia'', bando takımı ile karşılandı.

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