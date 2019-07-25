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  3. 25 Temmuz 2019 14:45

Bodrum’da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı: 3 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde silahla toplantı salonunu basan bir kişi, otelin güvenlik müdürünü, genel müdür yardımcısını ve genel müdürünü vurdu. Olay, sabah saatlerinde Gümbet Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelin SPA bölümünü işleten Hüseyin Ö. adlı şahıs, SPA merkezinde yabancı uyruklu sigortasız işçi çalıştırdığı gerekçesiyle...

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