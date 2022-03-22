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Bodrum'da ''Abramovich'' protestosu

Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan etkilenen Rus milyarder Roman Abramovich'in Bodrum'da demirleyen süper lüks yatına karşı proteso gösterisi yapıldı.

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