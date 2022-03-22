Anasayfa Video Galeriler Gündem Bodrum'da ''Abramovich'' protestosu Bodrum'da ''Abramovich'' protestosu 22 Mart 2022 Salı Saat: 14:05 Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan etkilenen Rus milyarder Roman Abramovich'in Bodrum'da demirleyen süper lüks yatına karşı proteso gösterisi yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6239ad79785d5f386c068f63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polis memuru eşini öldürdü, arkadaşını yaraladı! Bahçeli'den Çanakkale Köprüsü ücretini eleştirenler için ilginç sözler: ''Denize atlayın'' Bitlis'te çığ alarmı! 40 hane tahliye edildi Rize'de dev kayalar yolu kapattı Okulda veli ile öğretmenin okuldaki kavgası kamerada Kiev'de AVM'yi bombalayan Rusya, görüntüleri paylaştı Türkiye'nin denizaltındaki milli gururu Müren ateşlendi İstanbul'da 5 katlı bina çöktü! Korku dolu anlar kamerada İstanbul'da yol verme kavgasında taksiciye uçan tekme kamerada