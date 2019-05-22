SON DAKİKA
YSK İSTANBUL SEÇİMLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN GEREKÇELİ KARARINI AÇIKLADI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 22 Mayıs 2019 18:40

Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana su borusu patlayınca ortalık savaş alanına döndü. Suyun şiddetiyle otellerin duvarları yıkıldı, odaları su bastı. Korku dolu anlar yaşayan turistler başka otellere tahliye edildi. Torba Mahallesi’nde bulunan ana su borusu hattı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Bölgede bulunan otel, ev ve çok sayıda işyeri sular altında kaldı. Suyun şiddetiyle duvarı...

Video Galeri
CHP seçimle uğraşmak yerine hakemle kavga ediyor
"CHP seçimle uğraşmak yerine hakemle kavga ediyor"
Video Galeri
Otomobil ile motosiklet çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı
Video Galeri
YSK kesin sonuçları ilan etti
YSK kesin sonuçları ilan etti
Video Galeri
Okulda öğretmene dayak kamerada
Okulda öğretmene dayak kamerada
Video Galeri
Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kesti
Anadolu Ankası Tatbikatı nefes kesti
Video Galeri
KKTC’nin yeni Başbakanı Ersin Tatar göreve başladı
KKTC’nin yeni Başbakanı Ersin Tatar göreve başladı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM