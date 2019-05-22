Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı
22 Mayıs 2019 18:40
Bodrum’da ana su borusu patladı, oteller boşaltıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana su borusu patlayınca ortalık savaş alanına döndü. Suyun şiddetiyle otellerin duvarları yıkıldı, odaları su bastı. Korku dolu anlar yaşayan turistler başka otellere tahliye edildi. Torba Mahallesi’nde bulunan ana su borusu hattı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Bölgede bulunan otel, ev ve çok sayıda işyeri sular altında kaldı. Suyun şiddetiyle duvarı...