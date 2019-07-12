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  3. 12 Temmuz 2019 16:25

Bodrum’da başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Bodrum’a bağlı Gürece Mahallesi Mandıra Tepesi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın başladı. Rüzgarında etkisiyle hızla büyüyen ve yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Gürece Mahallesi Mandıra Tepesi mevkisinde makilik ve otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yaklaşan yangına çok sayıda...

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