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Bodrum'da denizde yüzen yaban domuzu kamerada

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzen yaban domuzu tatilcilerin kamerasına yansıdı.

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