Anasayfa Video Galeriler Gündem Bodrum'da denizde yüzen yaban domuzu kamerada Bodrum'da denizde yüzen yaban domuzu kamerada 02 Temmuz 2023 Pazar Saat: 16:15 Güncelleme: 02 Temmuz 2023 Pazar 16:15 Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzen yaban domuzu tatilcilerin kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a1786a5fef0f58394b5d13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın basket oynadığı görüntüler olay olmuştu! ''Deep fake'' iddiasına yanıt İstanbul'a su sağlayan baraj tamamen kurudu Rize-Artvin Havalimanı'nda bir ilk Sivas olaylarının üzerinden 30 yıl geçti: UnutMADIMAKlımda Küçük çocuk yanlış arabaya binince ortalık karıştı! Öldüren yumruk kamerada Van Gölü'nde can pazarı! Çok sayıda yaralı var İstanbul'da akaryakıt istasyonu çalışanına öldüresiye dayak Salda Gölü 13 yaşındaki kızı yuttu! Canlı yayın aracı kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı