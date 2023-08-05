Anasayfa Video Galeriler Gündem Bodrum'da gulet battı; 3 kişi kurtarıldı Bodrum'da gulet battı; 3 kişi kurtarıldı 05 Ağustos 2023 Cumartesi Saat: 17:45 Güncelleme: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 17:45 Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayalıklara oturan 15 metre uzunluğundaki gulet battı. Teknedeki 3 kişi, bölgeden geçen tekneler tarafından kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ce608cdf67bd67081851f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu yerel seçim startını Erzincan'da verdi: ''Sizden tek isteğim...'' Felaketin üzerinden 6 ay geçti... İşte Kahramanmaraş'ın son hali Ekmeğini denizin dibinden çıkartıyor! Elindekileri gören tatilciler şaşkına dönüyor Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda kaza: Yaralılar var Antalya'da 6 kişi gurbetçiye sopalarla saldırdı İstanbul'un plajları temiz çıktı İstanbul'da yol çöktü; 8 apartman boşaltıldı Kimse Mehmetçik'in merhametini tartışmasın: PKK'lı haine Mehmetçik yardım etti Doğal gaz borusu patladı; 1 yaralı