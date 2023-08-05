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Bodrum'da gulet battı; 3 kişi kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayalıklara oturan 15 metre uzunluğundaki gulet battı. Teknedeki 3 kişi, bölgeden geçen tekneler tarafından kurtarıldı.

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