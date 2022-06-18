Bodrum'da ''İki meydan bir cadde'' proje sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi

İki Meydan Bir Cadde Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Proje Sergisi ve Ödül Töreni gerçekleştirildi.

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