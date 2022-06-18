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  4. Bodrum'da ''İki meydan bir cadde'' proje sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi

Bodrum'da ''İki meydan bir cadde'' proje sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi

İki Meydan Bir Cadde Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Proje Sergisi ve Ödül Töreni gerçekleştirildi.

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