Anasayfa Video Galeriler Gündem Bodrum'da ''İki meydan bir cadde'' proje sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi Bodrum'da ''İki meydan bir cadde'' proje sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi 18 Haziran 2022 Cumartesi Saat: 21:55 İki Meydan Bir Cadde Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Proje Sergisi ve Ödül Töreni gerçekleştirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ae1f9a234db03b8f0ed173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Atatürk'e ve Türk Bayrağı'na hain saldırı İstanbul'da polise tekme tokat saldırı! O anlar kamerada Türkiye'nin otomobili TOGG'dan müjde: Yüzde 98'i tamamlandı Esra Erol'un stüdyosuna polis girdi: Canlı yayında gözaltı! Polisten Milletvekili Yeneroğlu'na 'Ahlaksız sensin lan!'' Belediye Başkanı kadın mimarlara ödüllerini vermedi Türkiye'de ilk; yüksek hızlı trende yangın tatbikatı Doğum kontrol hapınu kullanmayı bırakan genç kadın hayatının şokunu yaşadı Deniz keyfiniz kabusa dönebilir! Görülmez tehdit RİP